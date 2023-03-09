В Татарстане с начала года поступила 101 жалоба на арбитражных управляющих
Росреестр Татарстана с начала года дисквалифицировал четырех арбитражных управляющих, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Один из управляющих не направил отчет о ходе процедуры реализации имущества должника-банкрота конкурсным кредиторам и не принял мер по выявлению, поиску и возврату имущества должника.
- Другой арбитражный управляющий привлечен к ответственности в связи с непроведением финансового анализа и анализа сделок должника, не оспаривание сделок, осуществленных до подачи заявления должника банкротом (сделку смог оспорить конкурсный кредитор и вернуть имущество в конкурсную массу).
- Еще одна арбитражный управляющий дисквалифицирована за непринятие мер по утверждению порядка реализации залогового имущества, непринятие мер по предъявлению к исполнению исполнительного листа в пользу должника, неопубликование результатов проведения собраний кредиторов.
- Четвертый управляющий дисквалифицирован в связи с длительным ненаправлением отчетов о ходе процедуры реализации имущества должника конкурсным кредиторам и неразмещением обязательных сведений в ЕФРСБ.
Всего за два месяца 2023 года поступила 101 жалоба на действия (бездействие) арбитражных управляющих. В 17 случаях жалобы признаны обоснованными, составлены протоколы. В 50 случаях вынесены определения об отказе. В отношении остальных проводится административное расследование.
Наложенный в 2022-м году мораторий на проведение проверок действует и в 2023-м году. По итогам 2022 года за грубые или систематические нарушения законодательства судом дисквалифицированы 12 арбитражных управляющих.
В Татарстане резко выросло количество дел о банкротстве компаний, которые рассматриваются более 5 лет. По состоянию на конец февраля в производстве находилось 140 таких дел. Глава Арбитражного суда республики Максим Боровков призвал кредиторов более активно пользоваться правом по обжалованию действий конкурсных управляющих, затягивающих завершение процедуры банкротства.
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Справка
Арбитражный управляющий может быть привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации только в случае повторного совершения административного правонарушения в течение года после того, как уже был привлечен к административной ответственности.
комментарии
Вознаграждение за ведение банкротства физ лица 25 000 за ВСЮ процедуру, которая в среднем длится полгода, много рутинной работы, которая занимает много времени. За эту сумму нужно уместиться в аренду офиса, бумага, ЭЦП, страховка (в среднем 150 тыс рублей в год). Конечно все стараются брать много банкротств и как-то концы с концами сводить вот и получаются нарушения.
За ведение юр лица вознаграждение 30 тыс в месяц, но тут работы много и больше 2-3 банкротств вести трудно, плюс все равно нужны.
Проще пойти плитку класть, больше заработаешь и голова не болит о том, не пропустил ли сроки представления миллиона отчетов и публикаций