В Татарстане осудили мужчину, который во время ссоры избил дочь и запер ее в погребе

Фото: прокуратура Татарстана

Жителя села Сунчелеево Аксубаевского района Татарстана осудили за то, что он избил дочь, а также запер ее в погребе. 44-летнего татарстанца признали виновным по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Конфликт с дочерью случился ночью 21 августа. Подсудимый был пьян и устроил ссору с несовершеннолетней. Он обвинил девочку в том, что она не помогала по хозяйству и много времени проводила в телефоне. Отец облил дочь холодной водой и ударил ведром по голове. Спустя три дня мужчина вновь избил девочку, после чего запер ее в погребе.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 3 года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также обязал пройти принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у врача-психиатра. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого года Московский райсуд Казани отправил в СИЗО 34-летнюю мать троих детей, которую подозревают в избиении своего малолетнего ребенка. Главным доказательством против нее стали видеозапись и сообщение о том, как женщина избила двухлетнюю дочку и выставила ее на балкон.

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Маргарита Головатенко