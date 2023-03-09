В Совфеде предложили чипировать госномера грузовиков для контроля веса и габаритов авто
Государственные регистрационные знаки грузовиков предложили оснастить специальными радиочастотными метками, чтобы бороться с несоблюдением весогабаритного контроля на дорогах. С предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
В документе указывается, что на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования расходуются «беспрецедентные средства», сообщает ТАСС.
— Низкая эффективность весогабаритного контроля связана в том числе с наличием возможности у водителей скрывать государственные регистрационные знаки автомобилей, что не позволяет привлечь их к ответственности при прохождении автоматического весогабаритного контроля, — сказано в письме, адресованном также помощнику президента России Максиму Орешкину и вице-премьеру Марату Хуснуллину.
По словам сенатора, он лично убедился «в неэффективности весогабаритного контроля» и вреде, причиняемом большегрузами региональным дорогам. Предлагается установить срок для перерегистрации грузовиков в соответствии с законодательством РФ и смены украинских регистрационных знаков на российские.
В Татарстане планировали сформировать рабочую группу с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, Управления ГИБДД МВД по РТ, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений для изучения работы автоматизированных пунктов весового контроля.
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