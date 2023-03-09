В Совфеде предложили чипировать госномера грузовиков для контроля веса и габаритов авто

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственные регистрационные знаки грузовиков предложили оснастить специальными радиочастотными метками, чтобы бороться с несоблюдением весогабаритного контроля на дорогах. С предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.



В документе указывается, что на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования расходуются «беспрецедентные средства», сообщает ТАСС.

— Низкая эффективность весогабаритного контроля связана в том числе с наличием возможности у водителей скрывать государственные регистрационные знаки автомобилей, что не позволяет привлечь их к ответственности при прохождении автоматического весогабаритного контроля, — сказано в письме, адресованном также помощнику президента России Максиму Орешкину и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам сенатора, он лично убедился «в неэффективности весогабаритного контроля» и вреде, причиняемом большегрузами региональным дорогам. Предлагается установить срок для перерегистрации грузовиков в соответствии с законодательством РФ и смены украинских регистрационных знаков на российские.

В Татарстане планировали сформировать рабочую группу с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, Управления ГИБДД МВД по РТ, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений для изучения работы автоматизированных пунктов весового контроля.



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Маргарита Головатенко