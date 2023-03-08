СМИ: гостиничная сеть Azimut прекращает свой бизнес в Европе
По данным РБК, сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, закрывает свой бизнес в Европе.
Уточняется, что компания прекратит деятельность на территории европейских государств в течение года, но, несмотря на это, сеть Azimut Hotel остается международной из-за присутствия в других странах — СНГ и Израиль.
— Сейчас, возможно, российская «прописка» мешает бизнесу компании в Европе, урезает доходы, и поэтому компании логично было переключиться на внутренний рынок, — рассказал РБК гендиректор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
На прошлой неделе замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что в России необходимо построить порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров, чтобы к 2030 году турпоток по стране увеличился до 140 миллионов поездок.
— Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, — сказал он.
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