СМИ: гостиничная сеть Azimut прекращает свой бизнес в Европе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По данным РБК, сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, закрывает свой бизнес в Европе.

Уточняется, что компания прекратит деятельность на территории европейских государств в течение года, но, несмотря на это, сеть Azimut Hotel остается международной из-за присутствия в других странах — СНГ и Израиль.

— Сейчас, возможно, российская «прописка» мешает бизнесу компании в Европе, урезает доходы, и поэтому компании логично было переключиться на внутренний рынок, — рассказал РБК гендиректор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На прошлой неделе замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что в России необходимо построить порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров, чтобы к 2030 году турпоток по стране увеличился до 140 миллионов поездок.

— Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, — сказал он.

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Максим Кокунин