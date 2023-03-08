Житель Елабуги пойдет под суд за хранение и подготовку сбыта подпольной «незамерзайки»

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Татарстане будут судить 32-летнего жителя Елабуги. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

— Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции осенью 2022 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица в городе Нижний Новгород более 16,6 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, которую разместил на арендованном складе по улице Сафиуллина города Казани, планируя в дальнейшем реализовывать ее потребителям, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мужчину задержали в ноябре. Как отметили в СУ СК России по Татарстану, свою вину он признал. Татарстанец понимал, что в сбываемой продукции был метиловый спирт. Эта жидкость относится к ядовитым веществам и представляет опасность для здоровья потребителей.

Фото: СУ СК России по Татарстану

Напомним, в октябре прошлого года в Казани правоохранители установили группу, организовавшую незаконный оптовый канал поставки и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. У них изъяли более 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

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Айрат Назипов