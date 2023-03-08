Эксперт оценил шансы польской нефтеперерабатывающей компании выиграть дело против «Татнефти» в суде

Перспективы удовлетворения требований польской нефтеперерабатывающей компании Orlen к «Татнефти» и «Транснефти» из-за прекращения с конца февраля поставок нефти сомнительны. Такое мнение высказал руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов.

Он отметил, что возможность удовлетворения требований Orlen к «Транснефти» вызывает сомнения, поскольку она выполняет функции транспортной компании. В то же время перспективы рассмотрения спора между польской компанией и «Татнефтью» будут в первую очередь зависеть от условий договора и применимого права.

Как предполагает аналитик, «Татнефть» могла прекратить исполнять обязательства по поставкам нефти из-за отсутствия оплаты со стороны Варшавы, и тогда ее действия «выглядят правомерно».

Фото: commons.wikimedia.org

— Как правило, в таком случае законодательство большинства стран допускает возможность приостановить исполнение встречного обязательства, — поделился он своими выводами с «РИА Новости».

Напомним, глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что Россия перестала поставлять нефть в Польшу после того, как Варшаву посетил президент США Джо Байден. По его словам, предприятие намерено добиться от российской стороны компенсации.



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Айрат Назипов