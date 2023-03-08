Дмитрий Песков назвал «скоординированным вбросом» публикации в иностранных СМИ о подрыве «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в западных изданиях публикации, которые посвящены подрыву «Северных потоков». Своим мнением он поделился с «РИА Новости».

— Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ, — сказал он.

Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках», и указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию.

Фото: gazprom.ru

— Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет, — отметил Песков.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что «Северные потоки» якобы подорвала проукраинская группировка. Издание отмечает, что она работала без ведома украинского президента, но могла действовать с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.

К похожему выводу пришло и немецкое издание Die Zeit. По их сведениям, следователи ФРГ установили судно, с которого совершили диверсию на «Северных потоках». Следы ведут на Украину.

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Айрат Назипов