В Грузии завершилась акция протеста
В Тбилиси завершилась акция протеста против принятия закона об иноагентах. Как пишет Interpressnews, на центральном проспекте, где произошли столкновения, восстановлено автомобильное движение.
Отмечается, что площадь у здания парламента покинули полицейские и спецназ. Так же поступили участники акции. На месте работают сотрудники коммунальных служб, которые занимаются уборкой территории.
Не исключено, что протестующие сегодня вновь соберутся у парламента с требованием отменить закон об иноагентах.
Накануне парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.
По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым