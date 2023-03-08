В Грузии завершилась акция протеста

В Тбилиси завершилась акция протеста против принятия закона об иноагентах. Как пишет Interpressnews, на центральном проспекте, где произошли столкновения, восстановлено автомобильное движение.

Отмечается, что площадь у здания парламента покинули полицейские и спецназ. Так же поступили участники акции. На месте работают сотрудники коммунальных служб, которые занимаются уборкой территории.

Не исключено, что протестующие сегодня вновь соберутся у парламента с требованием отменить закон об иноагентах.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.

По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов