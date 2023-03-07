Татарстанскую «Алабугу» привлекут к оперативному управлению особой экономической зоной в Хакасии

Фото: пресс-служба главы Хакасии

Правительство Хакасии намерено использовать опыт Татарстана в реализации проекта по созданию особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

— Сотрудничество АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и правительства Хакасии подразумевает участие управляющей компании «Алабуга» в реализации проекта на территории нашего региона, которая возьмет на себя оперативное управление. Сотрудничество Хакасии с устойчивой и опытной промплощадкой минимизирует возможные риски при создании и развитии ОЭЗ «Хакасская технологическая долина», — сказано в сообщении.

Татарстанские специалисты уже осмотрели площадку будущей ОЭЗ, оценили инфраструктуру и возможности для развития. Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил экспертов промышленных площадок и выразил особую благодарность раису Татарстана Рустама Минниханову за поддержку в реализации проекта.

Фото: пресс-служба главы Хакасии

— Благодарю за плодотворную работу. Уверен, что совместно мы создадим в Хакасии успешную особую экономическую зону, все необходимое для этого у нас есть, — отметил руководитель региона.

Стратегия развития долины предполагает создание к 2034 году 4 000 рабочих мест, общий объем инвестиций резидентов составит 96 млрд рублей, выручка резидентов — 77 млрд.

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Айрат Назипов