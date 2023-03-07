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Субботние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать с 18 марта

12:40, 07.03.2023
Субботние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать с 18 марта
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 18 марта. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщил раис республики Рустам Минниханов.

— В прошлом году они были организованы 22 раза. Это огромная поддержка селян, наших горожан, — заявил он, напомнив, что на ярмарках можно купить сельскохозяйственную продукцию по доступным, приемлемым ценам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, жители Татарстана в 2022 году приобрели на специальных сельскохозяйственных ярмарках продуктов на 2,1 млрд рублей. Из этой суммы 500 миллионов они потратили в весенний период, а 1,6 миллиарда в осенний.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляЭкономика Татарстан

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