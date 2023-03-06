Эксперт прокомментировал идею об особом статусе ветеранов боевых действий

Общественный деятель и заместитель главы Российского имперского союза — ордена Борис Туровский заявил, что законодательная инициатива об особом статусе ветеранов боевых действий, в том числе добровольцев, представляет собой позитивные изменения в стране. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

— Хочется надеяться, что данный законопроект не оставит без внимания и тех добровольцев, приезжавших на Донбасс в те годы со всей России, — отметил он.

По словам Туровского, игнорировать добровольцев нельзя, и если они не считаются ветеранами боевых действий, то им можно предоставить особый статус «участник волонтерского движения СВО».

Фото: realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что медицинский персонал на передовой должен быть приравнен к ветеранам боевых действий.

Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. Он подчеркнул, что эти люди долгое время боролись за интересы своей Родины «чуть ли не в одиночку».



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Елизавета Пуншева