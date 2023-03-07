Исследование: женщины Казани, Нижнего Новгорода и Перми заботятся о своей пенсии больше мужчин

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Женщины Казани, Нижнего Новгорода и Перми сберегают на пенсию больше мужчин: доля заключенных ими договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) за последние 12 месяцев (с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года) среди клиентов в Казани составила 70%, среди клиентов в Нижнем Новгороде — 68%, в Перми — 67%. Со СберНПФ за год женщины этих регионов суммарно накопили 368 тыс. рублей, а мужчины — только 188 тыс. рублей, говорится в результатах исследования Сбера.



Чаще всего жители этих регионов откладывают на пенсию ежемесячно, что не зависит от пола: так поступают 76% женщин и 78% мужчин. Средняя сумма пополнения ИПП у женщин — 3,5 тыс. рублей, у мужчин — 4,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В корпоративных пенсионных программах (КПП), когда сотрудник копит с помощью работодателя, женщины также опережают мужчин. Представительницы прекрасного пола заключили 65% новых договоров КПП за прошедший год. Но и здесь по размеру взносов лидируют мужчины со средней суммой пополнения 5,3 тыс. рублей (у женщин — 2,3 тыс. рублей).

— Большинство пермяков, казанцев и нижегородцев — вне зависимости от пола — после выхода на пенсию планируют жить не только на выплаты от государства, но и на другие источники дохода, — заявил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

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