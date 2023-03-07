В Казани продают баню №14 за 385 миллионов рублей

В Казани на продажу выставили готовый бизнес с общественной баней и коммерческими помещениями. Здание площадью 1,1 тыс. кв. м на участке в 3,8 тыс. кв. м находится на пересечении улиц Максимова и Челюскина, его стоимость составляет 385 млн рублей.



На первом этаже комплекса есть торговые ряды с отдельными входными группами, блок номеров и отделение повышенной комфортности. На втором этаже расположены женское и мужское отделения общественной бани. Также на территории комплекса имеется парковка.

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Маргарита Головатенко