В Казани прошел первый тур смотра-конкурса военных оркестров России — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани состоялся первый этап смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В конкурсе участвуют 60 оркестров со всей страны. Столицу Татарстана представляют Казанское высшее танковое училище и суворовское военное училище.

— Военный оркестр играет разнообразную музыку — от музыки на плацу: это марши, встречные марши, до самых сложных произведений русских, советских и зарубежных композиторов, — рассказал заместитель дирижера оркестра Казанского суворовского училища Сергей Кондратьев.

Один из критериев конкурса — это разнообразие композиций. Но участники обязательно должны исполнить гимн и музыку воинских репертуаров. Оценивает мастерство главный военный дирижер ВС РФ Тимофей Маякин.

— Задача военного оркестра — это нести не только культуру в массы, но и патриотическое воспитание. Это очень важно для каждого из нас и для страны, — сказал он.

Победители первого тура отправятся в Москву, где продолжат бороться за победу. Второй этап пройдет только в следующему году. В нем примут участие 15 оркестров.

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Айрат Назипов