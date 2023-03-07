Эксперт рассказал, сколько зарабатывают начинающие дизайнеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор направления «Дизайн» в Skillbox Юрий Сиденко рассказал, сколько зарабатывают начинающие дизайнеры после прохождения образовательных курсов. По его словам, зарплатная вилка начинается от 50 тысяч рублей.

Сиденко советует начинающим специалистам расширять свое портфолио — для этого сгодятся учебные проекты. Кроме того, эксперт рекомендует продвигать свои услуги в соцсетях и на специальных дизайнерских площадках. В сфере дизайна размер дохода зависит от стажа работника, зарплатные пределы здесь напрочь отсутствуют, считает эксперт.

Фото: realnovremya.ru/Максим Платонов

Так, опытный UX- или motion-дизайнер senior-уровня может зарабатывать более 200 тысяч рублей. В некоторых узкоспециализированных направлениях размер дохода может быть несколько выше. По словам Сиденко, размер жалованья арт-директоров, работающих в сфере финтеха и киноиндустрии, может составлять 300 тысяч рублей.

Эксперт отмечает, что освоить профессию дизайнера можно и с нуля, однако для этого нужно пройти ряд образовательных курсов. Обучение поможет будущему специалисту получить все необходимые навыки по выбранной профессии и сформировать портфолио.

31 января аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что в 2022 году среди казанцев на 47% вырос спрос на услуги дизайнеров интерьера. Так, отмечалось, что среди наиболее популярных запросов проектирование и помощь в обустройстве отдельных помещений, например спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты. Также к специалистам в прошлом году году нередко обращались за разработкой дизайн-проекта квартир, загородных домов, офисов, студий и прочих нежилых коммерческих помещений.

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Антон Гаврилов