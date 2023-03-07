Исследование: 53% жителей ПФО планируют отмечать 8 Марта

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

53% жителей ПФО собираются отмечать 8 Марта на работе и поздравлять с праздником своих сотрудниц. 16% респондентов рассказали, что в их компаниях подарки на праздник вручаются от организации. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Авито Работа».

8% опрошенных сообщили, что в их компании в честь Международного женского дня планируется корпоративный праздник. Кроме того, в ПФО 21% респондентов придерживаются старой доброй традиции по самостоятельной подготовке и дарению подарков женщинам-коллегам. Еще 8% предпочитают поздравлять дам с праздником за пределами работы.

Фото: pixabay.com

3 февраля специалисты сервиса Anketolog.ru и Motive agency&productions в результате исследования выяснили, что 96% опрошенных женщин заявили, что им нравится получать подарки на 8 Марта. Также выяснилось, что 81% респонденток хотели бы получить на праздник гаджеты, бытовую технику и электронику — из них 51% не отказались бы от подарка в виде техники для кухни. Еще 46% хотели бы получить смартфон или планшет, 45% — технику для красоты и здоровья. 42% признались, что не отказались бы от умной колонки, смарт-часов либо других гаджетов. 37% опрошенных заявили, что для них самым желанным подарком на 8 Марта станет компьютер или робот-пылесос (37%).



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Антон Гаврилов