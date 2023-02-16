В казанском поселке Борисоглебское реконструируют мост через реку Сухую

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В казанском поселке Борисоглебское в 2023 году планируется реконструировать мост через реку Сухую. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Мост построили в 1975 году. На данный момент его состояние оценивается как небезопасное.

В ходе работ ширину моста увеличат с 10,5 до 15,6 метра. Для этого двухполосную проезжую часть расширят на 1,5 метра. Кроме того, тротуарные зоны увеличат с 70 сантиметров до 2,2 метра в ширину.

Источник: документация исполкома Казани

Также в рамках реконструкции заменят все опоры и несущие конструкции. Мост оборудуют системой водоотведения с очисткой стоков перед выпуском в реку.



«Реальное время» сообщало, что в Татарстане на национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 2023 год планируют восстановить 36 мостов. Из них четыре отстроят заново.

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Елизавета Пуншева