В казанском поселке Борисоглебское реконструируют мост через реку Сухую
В казанском поселке Борисоглебское в 2023 году планируется реконструировать мост через реку Сухую. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Мост построили в 1975 году. На данный момент его состояние оценивается как небезопасное.
В ходе работ ширину моста увеличат с 10,5 до 15,6 метра. Для этого двухполосную проезжую часть расширят на 1,5 метра. Кроме того, тротуарные зоны увеличат с 70 сантиметров до 2,2 метра в ширину.
Также в рамках реконструкции заменят все опоры и несущие конструкции. Мост оборудуют системой водоотведения с очисткой стоков перед выпуском в реку.
«Реальное время» сообщало, что в Татарстане на национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 2023 год планируют восстановить 36 мостов. Из них четыре отстроят заново.
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