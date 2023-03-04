Камила Валиева заняла третье место в короткой программе в финале Гран-при России
Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла третье место в короткой программе в финале Гран-при России.
Короткую программу выиграла Аделия Петросян, второе место у Елизаветы Туктамышевой. Две фигуристки чисто исполнили тройной аксель — только они смогли набрать более 80 баллов.
- Аделия Петросян — 85,62;
- Елизавета Туктамышева — 81,09;
- Камила Валиева — 78,97.
Произвольную программу девушки представят в воскресенье, 5 марта.
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