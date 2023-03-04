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Камила Валиева заняла третье место в короткой программе в финале Гран-при России

16:40, 04.03.2023
Камила Валиева заняла третье место в короткой программе в финале Гран-при России
Фото: скриншот трансляции Первого канала (архив)

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла третье место в короткой программе в финале Гран-при России.

Короткую программу выиграла Аделия Петросян, второе место у Елизаветы Туктамышевой. Две фигуристки чисто исполнили тройной аксель — только они смогли набрать более 80 баллов.

  1. Аделия Петросян — 85,62;
  2. Елизавета Туктамышева — 81,09;
  3. Камила Валиева — 78,97.

Произвольную программу девушки представят в воскресенье, 5 марта.

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Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание Татарстан

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