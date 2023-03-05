В Казахстане столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив

Фото: МЧС РК

В Актюбинской области Казахстана локомотив столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает МЧС республики.

— Сегодня 5 марта ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области, Шалкарский район, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда №317 сообщением «Бишкек — Самара», — рассказали в ведомстве.

В происшествии никто не пострадал. В поезде было 200 человек. Это граждане России, Кыргызстана и Казахстана.

Фото: МЧС РК

Как рассказали в пресс-службе АО «НК «Казахстан Темир Жолы», пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда.

— На месте происшествия ведутся работы силами восстановительного поезда станции Шалкар. Причины случившегося расследует комиссия АО «НК «КТЖ». Предварительная версия — вина локомотивной бригады маневрового локомотива, — отметили в ведомстве.

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Айрат Назипов