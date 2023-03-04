Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.
— Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима, — приводит его слова RT.
По его словам, в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
В феврале Медведев заявлял, что в ответ на попытки Украины получить западные ракеты и танки Россия увеличит производство различного вооружения.
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