Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.



— Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима, — приводит его слова RT.

По его словам, в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

В феврале Медведев заявлял, что в ответ на попытки Украины получить западные ракеты и танки Россия увеличит производство различного вооружения.

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Маргарита Головатенко