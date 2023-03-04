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Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине

15:53, 04.03.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине
Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.

— Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима, — приводит его слова RT.

По его словам, в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

В феврале Медведев заявлял, что в ответ на попытки Украины получить западные ракеты и танки Россия увеличит производство различного вооружения.

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Маргарита Головатенко
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