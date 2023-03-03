Гендиректора предприятия в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 96 млн

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане возбудили уголовное дело против генерального директора ООО «Альфа-Тех», его заподозрили в уклонении от уплаты налогов на более чем 96 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, руководитель предприятия в 2017—2020 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 27 контрагентами и таким образом уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех лиц из числа руководства строительного ООО СК «Промградстрой». Ущерб оценивается в 244 млн рублей.



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Маргарита Головатенко