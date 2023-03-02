В Татарстане руководство строительной компании обвиняют в уклонении от уплаты 244 млн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех лиц из числа руководства строительного ООО СК «Промградстрой». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год подозреваемые, путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 2 контрагентами, уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций в 244 млн рублей.

Противоправная деятельность была установлена в ходе следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по республике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на этой неделе уже сообщалось, что в Татарстане возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 60-летнего директора и учредителя одной из компаний. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль организаций более чем на 145 млн рублей.

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Максим Кокунин