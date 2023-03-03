Открытый диалог: жители Казани впервые сформировали Общественный совет «Казаньоргсинтеза»

Фото: Пресс-служба КОСа

Новый этап политики открытости

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» провел свое первое заседание во вновь сформированном составе. Жители города — врачи, преподаватели, экологи, ученые, священнослужители, представители власти города и республики узнали о работе предприятия, а также в формате живого диалога обсудили с его руководством широкий спектр тем.

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» создан с целью сделать максимально прозрачными механизмы общественного контроля деятельности предприятия и вывести диалог между его руководством и жителями Казани на качественно новый уровень.

— Для многих исторически сложилось впечатление, что «Казаньоргсинтез» находится за забором, это отдельное какое-то государство и никто не знает, что происходит внутри. Сейчас мы эти границы растворили. Мы открыты, мы хотим вместе созидать. Каждый, кто посетит производство, будь то член общественного совета или промышленный турист, должен уехать, понимая роль и важность деятельности нашего предприятия. Наша цель — добропорядочное соседство и открытый диалог, — рассказал генеральный директор Айрат Сафин.

Перед тем как собраться за круглым столом для проведения первого заседания участники совета проехали с экскурсией по производственной площадке предприятия

Перед тем как собраться за круглым столом для проведения первого заседания участники совета проехали с экскурсией по производственной площадке предприятия. Гости смогли пообщаться с сотрудниками, получить ответы на интересующие вопросы. Они увидели работу мобильной экологической лаборатории, которая в течение часа позволяет получить результаты анализа воздуха по 24-м ключевым показателям. Передвижная лаборатория КОСа с начала года ведет мониторинг качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны, а также по обращениям жителей выезжает для отбора проб воздуха в жилые кварталы.

Вторая часть мероприятия прошла в формате «вопрос-ответ». Айрат Сафин рассказал участникам совета об итогах работы КОСа в 2022-м. Это первый полный год работы предприятия в составе Группы СИБУР. По его словам, 100% производственных линий предприятия загружены сырьем. По итогам прошлого года «Казаньоргсинтез» увеличил объем производства на 6%, он превысил 1 млн тонн товарной продукции.

Прошедший год стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли. Отчисления в консолидированный бюджет Республики Татарстан увеличены в 2022 году на 17%. В региональный бюджет предприятие направило также рекордные 8,8 млрд рублей. Совокупные выплаты в бюджеты всех уровней превысили 19 млрд рублей.

Айрат Сафин рассказал участникам совета об итогах работы КОСа в 2022-м

В приоритете — экология

Многие вопросы на заседании касались вопросов экологии.

— Я ехал сюда с ошибочным мнением об «Казаньоргсинтезе». Запахи, свечение, шум для меня были связаны с работой этого предприятия. Мнение изменилось кардинально. Очень важно, чтобы люди своими глазами видели это все, чтобы не было недопонимания, — поделился впечатлениями протоиерей, настоятель Богоявленского собора Отец Алексий.

— Я житель Кировского и Московского районов с сорокалетним стажем. Сейчас у меня ощущение будто я в параллельной реальности, потому что все эти годы было ощущение, что завод — это вещь в себе, государство в государстве. Спасибо предприятию за этот правильный вектор, который они приняли. Мы видим, что меняется отношение к людям, к медиа, и то, что у нас появился канал открытого диалога, это очень хорошо, — отметил в обсуждении руководитель youtube-проекта «ТатарстанДа» Сергей Магданов.

Руководитель по экологии предприятия Ильнар Мухаметшин рассказал о том, какой вклад делает предприятие в инвестиционные проекты по экологии. Так за последние 5 лет в комплекс водоподготовки инвестировано 1,3 млрд рублей. Это позволило обеспечивать питьевой водой не только само предприятие, но и жителей «Салават купере». При этом эколог заверил, что КОС имеет запасы в питьевой воде для обеспечения растущих потребности нового микрорайона.

Гости смогли пообщаться с сотрудниками, получить ответы на интересующие вопросы

Запущен процесс модернизации очистных сооружений. На эти цели в 2023 году планируется потратить 221 млн рублей. Продолжает вкладываться предприятие и на развитие политики открытости, в этом году в Авиастроительном районе будет установлен новый стационарный пост мониторинга воздуха стоимостью более 30 млн рублей.

Высоко оценил деятельность «Казаньоргсинтеза» в этом направлении депутат Госсовета РТ, генеральный директор «Городская клиническая больница №12» Казани Рамиль Ахметов.

— Как врач скажу, когда идёт отравление, первую дозу получают те, кто находится рядом, на предприятии. Так вот у нас в 12-й городской больнице работает республиканский центр профпатологии, по результатам его работы могу сказать, количество заболеваний, связанных с болезнями лёгких, хронической интоксикацией, с болезнями почек, которые возникают при хроническом отравлении фенолами, препаратами химии, их практически нет. Что свидетельствует о высочайшем уровне внимания на предприятии к безопасности и защите окружающей среды, — подчеркнул он.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

Результаты мониторинга в режиме реального времени, чат-бот, озеленение территории, — первые предложения общественного совета

Члены общественного совета уже на первом заседании выступили с конструктивными предложениями. Руководитель общественного движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова отметила, что сейчас нет в возможности в открытом доступе получать результаты мониторинга воздуха, который производит «Казаньоргсинтез», а жители города заинтересованы в получении такой информации в режиме реального времени, поэтому попросила руководство предприятия проработать этот вопрос.

Большой интерес вызвал промышленный туризм, который развивает в своих стенах химическое предприятие. Имам мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов предложил организовать экскурсии для прихожан, а заместитель декана факультета иностранных студентов КГМУ Гульназ Хуснутдинова — для своих подопечных студентов, приехавших из-за рубежа. На предприятии заверили, что экскурсии доступны для любого желающего, в том числе имеется возможность проводить их на английском языке.

Руководитель youtube-проекта «Татарстан Да» Сергей Магданов предложил создать чат-бот или специальный канал, где члены общественного совета могли оперативно решать возникающие вопросы.

— «Казаньоргсинтез» много говорит о добропорядочном соседстве, открытости. Мы видим реальные результаты этих разговоров. Мы не просим предприятие помощь, оно само предлагает нам идеи по улучшению нашего района, сажает деревья, развивает социальные проекты. Уверен, и это новое начинание в виде общественного совета даст свои позитивные плоды, — подытожил первое заседание совета заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Руслан Забиров.

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» будет собираться раз в квартал. Планируется, что помимо текущих вопросов с участниками совета будут также обсуждаться проекты и перспективные планы развития городской среды.

Радифа Мингалева, фото: пресс-служба КОСа