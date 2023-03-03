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The New York Times: умер 12-кратный лауреат «Грэмми», джазовый музыкант Уэйн Шортер

12:33, 03.03.2023
The New York Times: умер 12-кратный лауреат «Грэмми», джазовый музыкант Уэйн Шортер
Фото: ru.wikipedia.org

В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат «Грэмми», джазовый музыкант Уэйн Шортер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The New York Times.

Агент музыканта Элисс Кингсли сообщил, что Шортер скончался накануне в госпитале Лос-Анджелеса.

Причина смерти неизвестна.

Уэйн Шортер — американский джазовый саксофонист и композитор. Он также обрел известность как композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. С 2000 года Шортер стал лидером собственного джазового квартета. Он часто выступал со многими известными джазовыми и рок-музыкантами. В 2017 году музыкант стал лауреатом премии Polar Music Prize.

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Антон Гаврилов
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