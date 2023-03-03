На благоустройство 19 общественных пространств в Татарстане направят 792,9 млн рублей
В 2023 году в Татарстане на формирование современной городской среды в 19 общественных пространствах планируют выделить 792,9 миллиона рублей. Профинансируют работы из федерального и республиканского бюджетов.
Благоустройство проведут в следующих общественных пространствах Татарстана:
- Ленинский парк по ул. Вокзальной в Агрызе (1 очередь);
- Набережная реки Черной в Азнакаево (3 очередь);
- Набережная реки Манаузки по ул. Озерной в микрорайоне «Манауз» в Азнакаево (1 очередь);
- набережная озера Иске Идель в Актаныше (2 очередь);
- бульвар по ул. Ризы Фахретдина в Альметьевске (3 очередь);
- городское озеро по ул. Булгар в Альметьевске (2 очередь);
- каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах (3 очередь);
- Центральный парк по ул. Красноармейской в Карабаше Бугульминского района (1 очередь);
- парк «Мэхэббэт» в Лениногорске (3 очередь);
- набережная с пляжной зоной по ул. Карла Маркса в Менделеевске (1 очередь);
- парк им. В.И. Ленина в Мензелинске (3 очередь);
- парк «Спортивный» в Муслюмово (3 очередь);
- Школьный бульвар в Нижнекамске (1 очередь);
- сквер у Дома культуры в Новошешминске (2 очередь);
- место проведения сельских праздников на реке Мензеля в Сарманово (1 очередь);
- улица Советская в Черемшане (3 очередь);
- набережная карьера в Абсалямово (2 очередь);
- Набережная им. Фикрята Табеева в Набережных Челнах (1 очередь);
- парк «Прибрежный» в Набережных Челнах (2 очередь).
Согласно проекту госконтракта, разработанного Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана, завершить работы на объектах необходимо до 30 ноября 2023 года.
Напомним, в Казани в этом году планируется благоустроить шесть общественных пространств. Четыре проекта начали реализовывать в 2022 году. Среди них Сад Рыбака, Юнусовская площадь, «Зеркала Татарстана» и вторая очередь благоустройства парка вдоль правого берега реки Нокса.
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