В Казани в 2023 году благоустроят шесть общественных пространств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Сад рыбака, 2022 год, архив)

В 2023 году в Казани планируется благоустроить шесть общественных пространств. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

— Четыре проекта мы начали реализовывать в прошлом году и завершим работу по ним в этом. Одним из таких объектов является «Сад рыбака» в Адмиралтейской слободе. В текущем году обновим спортивные площадки, обустроим площадку для танцев и проведения мероприятий. Главным событием станет реконструкция центрального фонтана и восстановление скульптуры рыбака, — рассказал он.

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В Старо-Татарской слободе в этом году завершат реконструкцию Юнусовской площади. Один из четырех скверов обновили в 2022 году, три оставшихся благоустроят в этом году. Планируется озеленить территорию.

В рамках реализации проекта «Зеркала Татарстана» планируется завершить благоустройство территории большого Голубого озера в Авиастроительном районе Казани, сообщил Игорь Саляхутдинов. Вдоль озера создадут маршруты для прогулок и лесотерапии. Также там появятся площадки для наблюдения и малые архитектурные формы.

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— Знаковым событием станет реализация второй очереди благоустройства парка вдоль правого берега реки Нокса. В этом году планируется провести работы на участке от школы №184 до парка «Весна». Это позволит создать единое парковое пространство протяженностью в 3,5 километра, — рассказал Игорь Саляхутдинов.

Также там появятся детская площадка и дополнительный пешеходный мост через Ноксу. Кроме того, оборудуют площадку для выгула собак. Прибрежную полосу реки очистят и озеленят.

Также Игорь Саляхутдинов напомнил, что в 2023 году в Казани запланирована реконструкция входной группы центрального парка культуры и отдыха имени Горького — от остановки общественного транспорта к стеле павшим за советскую власть и памятнику Неизвестному Солдату.

— Будут пересмотрены пешеходные направления движения посетителей парка, а также организована зона отдыха с навесами и дополнительными навесами, — рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани. Работы планируется осуществить за счет республиканского финансирования и муниципального бюджета.

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По словам мэра Казани Ильсура Метшина, на сегодняшний день входная зона центрального парка культуры и отдыха имени Горького не отвечает требованиям к благоустройству, которые казанцы привыкли видеть в общественных пространствах.

Также в этом году в Казани планируется приступить к строительству бульвара по ул. Серова — от мечети «Ярдэм» до ул. Восход. В рамках первой очереди от мечети до заболоченной территории ликвидируют стихийную парковку, появится многофункциональный центр с навесом.

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«Реальное время» писало, что в в рамках формирования комфортной городской среды на 2023 год в ряде городов и поселков Татарстана выполнят работы по благоустройству 47 общественных пространств. Так, на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации власти республики выделят 94,6 миллиона рублей. Обновление коснется центральных улиц, парков, а также набережных и озер.



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Татьяна Демина