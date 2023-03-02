Во Всемирный день гражданской обороны сотрудники КОСа провели открытую лекцию для студентов колледжа

Фото: Пресс-служба КОСа

Что такое гражданская оборона, какие бывают сигналы оповещения и как вести себя в чрезвычайных ситуациях? Об этом и не только сотрудники «Казаньоргсинтеза» и МЧС РТ рассказали студентам нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова. Для них сотрудники предприятия совместно с надзорными органами провели открытую лекцию по основам безопасности жизнедеятельности, посвященную Всемирному дню гражданской обороны, которая ежегодно отмечается первого марта.

— Такие занятия мы проводим для повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения. Для этого мы сегодня собрали студентов, чтобы им объяснить, что такое гражданская оборона, как вести себя при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. В случае сигнала гражданской обороны, как на них реагировать. Это очень важные и нужные знания, учитывая сегодняшнюю обстановку в мире. Студенты — это наше будущее, поэтому они должны быть подкованы в этом вопросе, — отмечает ведущий инженер по гражданской обороне и ЧС ПАО «Казаньоргсинтез» Лилия Сагдиева.

Сотрудники КОСа совместно с надзорными органами провели открытую лекцию по основам безопасности жизнедеятельности

В ходе мероприятия студентов познакомили с историей становления гражданской обороны и ее роли в обеспечении национальной безопасности. Также учащиеся колледжа узнали и о сигналах гражданской обороны — какие они бывают и как необходимо действовать в случае сигнала оповещения.

— Если вы услышите сигнал «Внимание всем», немедленно включите радио, телевизор и прослушайте полностью сообщение от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Затем действуйте согласно услышанным инструкциям, — рассказала преподаватель учебного центра МЧС по ГО ЧС РТ Ирина Ващенок.

В ходе мероприятия студентов познакомили с историей становления гражданской обороны и ее роли в обеспечении национальной безопасности

Также сотрудники МЧС напомнили студентам основные требования пожарной безопасности, о правилах поведения при возникновении пожара и его последствиях, к которым приводит халатное обращение с огнем.

— Помните! Паника — друг пожара. Главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации — действовать четко, быстро и спокойно, — добавил сотрудник МЧС.

Кроме того, студентов ознакомили с индивидуальными средствами защиты и боевой одеждой пожарного.

— Уроки по безопасности проводятся ежегодно и воспринимаются студентами с большим интересом. На открытых уроках ребята вовлечены в процесс, отвечают на вопросы сотрудников МЧС, что уже говорит об имеющихся у них знаниях. Подобные мероприятия дают положительный результат и приносят дополнительные знания, — говорит Артур Абезгильдин, главный эксперт по охране труда промышленной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез».

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В завершении мероприятия студенты смогли задать множество интересующих вопросов и получили на них четкие инструкции.

— Проведение таких мероприятий способствует развитию не только теоретических знаний, но и практических навыков. На любом предприятии или вне его при чрезвычайных ситуациях человек должен уметь применять меры и знать об этих мерах, чтобы защитить свою жизнь. И для студентов эта информация является необходимой, так они являются будущими сотрудниками данных предприятий и должны знать об этом. Специалисты интересно подали информацию. Я очень многое сегодня для себя подчеркнула, — поделилась впечатлениями студентка четвертого курса Румия Абдракипова.

— Если искать различные сайты с такой информацией, то там это скучно и монотонно все объясняется. Важно уметь выбрать нужную информацию и донести ее так, чтобы студентам было интересно слушать. А сегодня было интересно. Нам даже продемонстрировали пожарную форму. Я удивился, что полное обмундирование пожарного весит 30 кг, — добавил студент второго курса Руслан Симашев.

Люция Кашапова, фото: пресс-служба КОСа