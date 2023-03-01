Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани временно ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Минской

10:22, 01.03.2023
В Казани временно ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Минской
Фото: kzn.ru

На перекрестке проспекта Победы и улицы Минской в Казани временно ограничат движение. Это связано с устройством надземного пешеходного перехода и монтажом пролетных конструкций, сообщили в мэрии города.

Проезжую часть будут закрывать с 22.00 до 5.00. Ограничения будут действовать в ночь с 3 на 4 марта, с 4 на 5 марта и с 7 на 8 марта.

Фото: kzn.ru

Напомним, прошлым летом в Казани регулярно закрывали движение на проспекте Победы рядом с улицей Минской из-за строительства развязки с Вознесенским трактом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры