В Казани временно ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Минской

На перекрестке проспекта Победы и улицы Минской в Казани временно ограничат движение. Это связано с устройством надземного пешеходного перехода и монтажом пролетных конструкций, сообщили в мэрии города.

Проезжую часть будут закрывать с 22.00 до 5.00. Ограничения будут действовать в ночь с 3 на 4 марта, с 4 на 5 марта и с 7 на 8 марта.

Фото: kzn.ru

Напомним, прошлым летом в Казани регулярно закрывали движение на проспекте Победы рядом с улицей Минской из-за строительства развязки с Вознесенским трактом.



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Айрат Назипов