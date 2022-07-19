В Казани с завтрашнего дня изменится схема движения транспорта по проспекту Победы

В Казани с 20 июля в Казани изменится схема движения транспорта по проспекту Победы на месте строительства развязки с Вознесенским трактом. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С завтрашнего дня откроют прямое автомобильное сообщение по проспекту Победы в направлении от улицы Минской до ул. Закиева в сторону Мамадышского тракта.

Фото: kzn.ru

Автомобильное движение по проспекту Победы со стороны Мамадышского тракта от ул. Закиева до ул. Минской будет проходить по временной объездной дороге.

Напомним, в Казани с 15 июля для автомобилей закрывается участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Ограничения не затрагивают общественный транспорт.

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Татьяна Леухина