Между Казанью и Йошкар-Олой возобновится круглогодичное железнодорожное сообщение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С 3 марта возобновляется круглогодичное курсирование межрегиональных пригородных поездов между Йошкар-Олой и Казанью. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

— Ранее поезда сообщением Казань — Йошкар-Ола — Казань были сезонными и ежегодно назначались с апреля по октябрь. Ввиду востребованности данного маршрута Горьковская железная дорога совместно с правительством Республики Марий Эл приняли решение сделать обращение поездов круглогодичным, — рассказали в пресс-службе.

Из столицы Татарстана поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.18 и прибывать в столицу Марий Эл в 17.45. В обратном направлении пригородный поезд будет отправляться из Йошкар-Олы в 07.43 и прибывать в Казань в 11.07. Поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года. За весь период 2022 года были отправлены порядка 35 млн пассажиров (+6,8% к 2021 году).



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Айрат Назипов