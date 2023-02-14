В январе из Казани по железной дороге отправили 174,5 тысячи пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



В пригородном сообщении отправили 19,8 тысячи пассажиров (+27,2%), в дальнем следовании — 104,7 тыс. пассажиров (+13,4%). За весь 2022 года были отправлены порядка 35 млн пассажиров (+6,8% к 2021 году).

За первый месяц 2023 года количество отправленных с вокзалов и станций Горьковской железной дороги пассажиров выросло на 7,5% к январю 2022 года и составило более 2,6 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В 2022 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправили более 1,6 млн пассажиров.

На полигоне Горьковской железной дороги поезда курсируют по четырем маршрутам. Все они связаны с Москвой. Например, из столицы России пассажиры могут добраться до столицы Татарстана. Помимо Казани, поезда ездят в Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Олу.

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Маргарита Головатенко