«Альтернатива Booking и Airbnb»: в России запустили мобильное приложение для бронирования отелей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение для бронирования отелей по всему миру и поиску авиабилетов. Отмечается, что разработка может составить конкуренцию зарубежным сервисам Airbnb и Booking, которые ушли из России в прошлом году. Об этом сообщает iXBT.com.

В приложении будет специальная сортировка по фильтрам. Так, пользователи при поиске отелей смогут выбрать подходящий, прибегнув к сортировке по рейтингу, количеству звезд, расположению, наличию питания и другим. Ко всему прочему, приложение также позволяет искать варианты с бесплатной отменой.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оно устроено таким образом, что пользователь, выбравший подходящий для себя отель, сможет увидеть не только цену не него, но и размер кешбэка. После бронирования отеля в специальной вкладке «Поездки» появится информация о предстоящем путешествии.

Новое приложение будет работать на смартфонах под управлением ОС iOS и Android.

21 февраля стало известно, что Казань вошла в топ-20 внутренних направлений для летних путешествий среди туристов. Аналитики сервиса путешествий «Туту» также выяснили, что 93% ранних бронирований путешественников приходится на внутренние направления и только 7% на заграничные поездки.



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Антон Гаврилов