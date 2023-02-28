В Татарстане директора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 145 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 60-летнего директора и учредителя ООО. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год подозреваемый, являясь директором компании, вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 24 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 145 млн рублей.

Противоправная деятельность была установлена в ходе спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в начале этого месяца Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего директора и учредителя ООО «Сириус». Его подозревают в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 116 млн рублей.

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Максим Кокунин