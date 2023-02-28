Казанцам рассказали, как сэкономить на ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Эксперты сервиса «Авито Услуги» назвали способы, которые помогут разумно потреблять ресурсы в доме.

По словам специалистов, первым делом нужно проверить состояние сантехники и трубопроводной системы. Для того чтобы избежать возможных проблем в будущем, необходимо вызвать сантехника, который проведет полную диагностику.

Так, аналитики выяснили, что в России спрос на услуги сантехников по итогам 2022 года вырос на 24%. В Казани данный показатель вырос на 24%.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Также эксперты рассказали, что сэкономить на расходе воды поможет посудомоечная машина. Объясняется это тем, что при работе она использует холодную воду, цена на которую по тарифам ниже горячей.

Не менее полезно, по словам специалистов, использовать энергосберегающие системы освещения — по той причине, что они дольше служат и расходуют в восемь раз меньше энергии, в отличие от светодиодных лампочек. Аналитики отмечают, что подобное оборудование поможет сэкономить 2 500 рублей в год.



Помимо этого, эксперты рассказали, что важно своевременно ремонтировать бытовую технику. По словам специалистов, это поможет продлить срок службы прибора.

Еще специалисты посоветовали уделить внимание окнам. Так, эксперты советуют избавиться от щелей и дыр между оконными рамами. Также не нужно забывать про пол. Если в напольном покрытии есть какие-либо расщелины и пустоты, от них нужно избавиться ввиду того, что через них из дома уходит тепло.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

7 февраля стало известно, что в Татарстане сильно выросла цена на жилищно-коммунальные услуги. Отмечалось, что плата повысилась на 400 рублей. Некоторым татарстанцам и вовсе прислали счет, который на 1,5 тысячи рублей больше, чем был в декабре 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов