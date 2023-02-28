В Казани на 8 остановках общественного транспорта появятся новые информационные табло

Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани к 1 апреля на 8 остановках общественного транспорта появятся новые информационные табло. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Новые информационные табло появятся на остановках:

«Гуманитарный институт» (с двух сторон);

«Голубятникова»;

«Дружба»;

«Лаврентьева»;

«Попова»;

«Миннуллина»;

«Карбышева».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Остановки, где установят новые двухстрочные информационные табло, выбраны по обращениям пассажиров. Само же оборудование уже закуплено. Производитель отправил их в Казань.

Месяц назад «Реальное время» писало о планах казанского МУП «Организатор пассажирских перевозок» закупить 8 табло за 616 тысяч рублей. Каждое из них весит 20 кг. Табло будет отображать несколько строк: номер маршрута, конечную остановку пути следования маршрута и реальное время до прибытия транспорта на остановку. Оно должно поддерживать русский, татарский и английский языки.



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Айрат Назипов