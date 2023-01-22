Казанский «Организатор пассажирских перевозок» закупит восемь табло для остановок

Муниципальное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок» из Казани выделило 616 тысяч рублей на покупку табло для остановочных павильонов. Как выяснило «Реальное время», организация приобрела восемь единиц оборудования.

Каждое табло весит 20 кг. Оно будут отображать несколько строк: номер маршрута, конечную остановку пути следования маршрута и реальное время до прибытия транспорта на остановку. Также табло должно поддерживать русский, татарский и английский языки.

Где появятся информационные таблички — не указано. Поставщик должен не только установить табло вблизи павильонов, но и провести инструктаж персонала.



Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» (архив)

Напомним, в начале прошлого года на 10 остановках общественного транспорта Казани установили информационные табло с питанием от солнечных батарей. В феврале МКУ «Организатор пассажирских перевозок» приняло решение до 14 марта продолжить установку солнечных батарей еще на шести остановках.

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Айрат Назипов