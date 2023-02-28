Песков про участие Путина в президентских выборах: «Ему сейчас точно не до этого»

Президент России Владимир Путин официально еще не заявлял, будет ли участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Поэтому говорить о таких вещах пока преждевременно, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



— Мы не слышали от него [Владимира Путина — прим. ред.] пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры, — заявил Песков.

Прессек главы России вновь подтвердил, что выборы в 2024 году было решено проводить. По словам Песков, это неотъемлемая часть процесса развития российского общества и политической системы. Однако, Песков заявил, что в условиях СВО «ставились под вопрос перспективы проведения выборов — и сентябрьских, и потом президентских».

— Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого, — заметил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

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Илина Хакимова