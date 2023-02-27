Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед финальным этапом сезона

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

Перед финальным этапом сезона раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками казанского ХК «Ак Барс». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

— Пожелали удачи новому капитану — Александру Радулову. Верим в команду, с таким тренером, как Зинэтула Билялетдинов, только побеждать! Алга, «Ак Барс»! — написал он.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Вчера казанский ХК «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче в рамках регулярного сезона 2022/23 Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Счет — 3:2.



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Елизавета Пуншева