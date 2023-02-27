За год в Казани пресекли деятельность 15 подпольных игровых салонов
В 2022 году в столице Татарстана пресекли деятельность 15 подпольных игровых салонов. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров на XXI сессии Казгордумы IV созыва.
— Изъято более 600 единиц игрового оборудования. Возбуждено 10 уголовных дел, — рассказал он.
Надир Закиров сообщил, что за 2022 год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.
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