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За год в Казани пресекли деятельность 15 подпольных игровых салонов

13:11, 27.02.2023
За год в Казани пресекли деятельность 15 подпольных игровых салонов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в столице Татарстана пресекли деятельность 15 подпольных игровых салонов. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

— Изъято более 600 единиц игрового оборудования. Возбуждено 10 уголовных дел, — рассказал он.

скриншот трансляции

Надир Закиров сообщил, что за 2022 год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.

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Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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