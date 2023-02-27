Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана 23 марта

Сборная России по футболу встретится в товарищеском матче со сборной Ирана 23 марта в Тегеране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по связям с общественностью Федерации футбола Исламской республики Иран Амира Махди Аллави.

Он также рассказал, что в ходе поездки в Иран министра спорта России Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, в ноябре сборная России по футболу уже проводила товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. После этого российские футболисты также встречались с иранцами.



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Максим Кокунин