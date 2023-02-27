Новости спорта

03:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана 23 марта

02:33, 27.02.2023
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана 23 марта
Фото: pixnio.com

Сборная России по футболу встретится в товарищеском матче со сборной Ирана 23 марта в Тегеране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по связям с общественностью Федерации футбола Исламской республики Иран Амира Махди Аллави.

Он также рассказал, что в ходе поездки в Иран министра спорта России Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, в ноябре сборная России по футболу уже проводила товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. После этого российские футболисты также встречались с иранцами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
СпортФутбол

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также