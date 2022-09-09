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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с боснийцами

18:45, 09.09.2022
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с боснийцами
Фото: pxhere.com

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. Об этом заявили в Футбольном союзе Боснии и Герцеговины.

Игру планируется провести 19 ноября в Санкт-Петербурге.

На 18—20 ноября запланировано проведение заключительных матчей группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. В Санкт-Петербурге должна пройти игра между местным «Зенитом» и московским «Спартаком».

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против команды Киргизии в Бишкеке. Кроме того, в ноябре россияне встретятся с командой Ирана, пишет ТАСС.

В марте спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение FIFA об отстранении сборной России от всех международных турниров под своей эгидой.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол

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