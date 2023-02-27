Финская корпорация Nokia сменила свой логотип и объявила о новой стратегии

Фото: скриншот с официального сайта Nokia

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia представила свой новый логотип и объявила о новой стратегии. Об этом говорится в официальной публикации компании.

— Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком, — приводятся в сообщении слова президента Nokia Пекки Лундмарка.

Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а единый синий цвет был заменен на целый диапазон цветов.

— Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности, — сказано в публикации.

Напомним, в августе Nokia сообщила, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года. Однако официальное присутствие компании в России сохранится до завершения юридического закрытия.

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Максим Кокунин