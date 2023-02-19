Даниил Медведев выиграл турнир в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Встреча проходила в Нидерландах.

Медведев одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Он сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. Встреча длилась два с половиной часа.

Для россиянина это уже 16-й титул в карьере. На турнире он обыграл Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зансхулпа, года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова.

Фото: pixabay.com

20 января сообщалось, что Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open. Российский теннисист в третьем круге проиграл американцу Себастьяну Корде. Встреча длилась 2 часа 59 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу теннисиста из Америки.

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Айрат Назипов