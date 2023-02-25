СМИ: Германия планирует использовать трубы, оставшиеся после «Северного потока — 2»

Правительство Германии планирует приобрести трубы, оставшиеся после строительства газопровода «Северный поток — 2». Они нужны ФРГ для того, чтобы построить трубопровод, который будет использоваться для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкую газету Welt Am Sonntag.

Как сообщает издание, сейчас ФРГ ведет переговоры с компанией Nord Stream 2 AG на предмет покупки более 3 тысяч труб, которые находятся на территории порта Мукран острова Рюген.

— Федеральное правительство намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке, — пишет издание со ссылкой на источники.

Также отмечается, что Nord Stream 2 AG принадлежит российской компании «Газпром». В связи с этим ФРГ в ходе сделки может столкнуться с трудностями по юридической части.

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Антон Гаврилов