В Балтасинском районе Татарстана установили мемориальную доску погибшему в СВО офицеру — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На здании школы в Балтасинском районе Татарстана установили мемориальную табличку в память о военнослужащем, который погиб во время спецоперации. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Речь идет о Рафиле Гайнутдинове. Татарстанец был командиром танка. Офицер погиб 13 августа. Его танк подорвался на мине.

Рафиль Гайнутдинов погиб в 31-летнем возрасте. До спецоперации он проходил службу в Сирии, Армении и Таджикистане. Был награжден различными медалями. Последнюю — орден Мужества — получил уже его отец.

— Перед тем, как он погиб мне приснилось очень много солдат. Испугалась и переживала. На душе было неспокойно. Такой же сон мне приснился, когда ранили моего другого сына, — рассказала его мама Гузель Гайнутдинова.

— Людей он очень любил. Людей берег и всегда ими дорожил. Его Рафилем никто не называл. Его звали Рафик. Говорили Рафик легендарным мужиком был, — сказал его брат.

В музее школы, где учился Рафиль Гайнутдинов, открыли уголок памяти в честь о нем. Ученики могут узнать об истории его жизни, увидеть фотографии и школьный альбом.

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Айрат Назипов