Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы с пробегом в Татарстане

По итогам 2022 года в Татарстане в рейтинге наиболее востребованных брендов внедорожников и кроссоверов первое место заняла LADA с долей продаж в данном сегменте в 10,7%. В прошлом году автомобиль можно было купить в среднем за 450 тысяч рублей. К таким данным в результате исследования пришли эксперты сервиса «Авито. Авто».

Второе место в рейтинге досталось Hyuindai с долей продаж 8,5%. Приобрести автомобиль в среднем можно было за 1,59 миллиона рублей. Третье место забрал Renault (средняя стоимость — 1,19 миллиона рублей). Доля продаж данного бренда заняла 7,7% от общего количества проданных авто в сегменте SUV за 2022 год на рынке Татарстана. На четвертом месте расположилась Kia — ее средняя стоимость составляет 1,59 миллиона рублей. На долю бренда пришлось 7,2% от всех продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV в Татарстане. Заключительное 5-е место досталось бренду Toyota (доля продаж 7,1%, средняя стоимость — 2,53 миллиона рублей).

В списке наиболее востребованных моделей кроссоверов и внедорожников в Татарстане по итогам 2022 года, первое место досталось «Ниве» — 7,5% от всех продаж внедорожников и кроссоверов в Татарстане. Средняя стоимость модели в 2022 году составляла 300 тысяч рублей.

Фото: wikipedia.org

Второе место в данном топе досталось Chevrolet Niva. В среднем татарстанцы приобретали данную модель за 410 тысяч рублей. Доля в продажах от общего числа продаж SUV с пробегом в регионе составила 5,1%.

Третье место забрал Kia Sportage. Доля продаж модели — 4,9%. Средняя стоимость автомобиля — 1,4 миллиона рублей.

Четвертое место рейтинга забрал Renault Duster. Средняя стоимость модели (956 тысяч рублей). На данную модель пришлось 4,4% от всех продаж автомобилей с пробегом в Татарстане за 2022 год.

Пятое место занимает Hyundai Creta. Доля продаж в регионе 3,7%. Средняя стоимость — 1,51 рубля.

18 января сообщалось, что в Татарстане по итогам 2022 года в сегменте автомобилей с пробегом класса B самыми продаваемыми стали модели Lada Kalina и Lada Granta. Доля каждой из них составила 12,1%.

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Антон Гаврилов