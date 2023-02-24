РУСАДА обратилось в суд по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) признать фигуристку из Казани Камилу Валиеву невиновной в нарушении по делу о допинге.

— РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать или ограничиваться выговором), — говорится в релизе на сайте CAS.

Фото: commons.wikimedia.org

Антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в январе. В организации отметили, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристку оправдали, но вместе с тем аннулировали ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.



Это решение обжаловали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Теперь апелляцию подало РУСАДА.

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Айрат Назипов