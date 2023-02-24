За сутки в России коронавирус выявили у 13 829 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 13 829 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 786 человек. Всего в стране зарегистрировано 22 232 492 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 24 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 618 человек, всего выздоровевших — 21 570 255 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян, всего от инфекции скончались 395 970 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов