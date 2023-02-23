Путин подписал закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Согласно закону, если в апреле дисконт на нефть Urals превысит $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent. В мае при налогообложении цена Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля — $25.

16 февраля закон, согласно которому с 1 апреля ограничивается дисконт на российскую Urals к Brent при расчете нефтяных налогов, приняла Госдума.



В январе 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $49,48 за баррель. По сравнению с январем 2022 года средняя цена на нефть марки Urals сократилась в 1,7 раза. Тогда она составляла $85,64 за баррель.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко