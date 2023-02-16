Госдума с апреля ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 апреля ограничивается дисконт на российскую Urals к Brent при расчете нефтяных налогов, сообщает RT.



Согласно закону, если в апреле дисконт на нефть Urals превысит $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent. В мае при налогообложении цена Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля — $25.

Закон предлагает дать возможность предоставлять компаниям, добывающим углеводороды на Ямале, налоговый вычет по НДПИ в размере 1,1 млрд рублей. Он будет предоставляться в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года в размере финансирования затрат на создание необходимой инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов.

Фото: pxhere.com

Накануне Госдума приняла законопроект о средней цене российской экспортной нефти Urals в первом чтении.

В Министерстве финансов России, выступившем разработчиком законопроекта, объяснили, что переходный период применения скидок к стоимости Brent даст возможность нефтяным компаниям приспособиться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

В январе 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $49,48 за баррель. По сравнению с январем 2022 года средняя цена на нефть марки Urals сократилась в 1,7 раза. Тогда она составляла $85,64 за баррель.

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Маргарита Головатенко